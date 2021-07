El retret d'Oriol Mitjà als polítics de la paella de Rahola

Així no acabarem amb la 5a onada



L'expert en malalties infecciosess'ha pronunciat aquest dijous al vespre sobre la polèmica de la paella organitzada per l'escriptora Pilar Rahola a la Catalunya Nord, a què van assistir, entre els quals el vicepresident del Govern,, o el diputat de Junts"Així no acabarem amb la cinquena onada", ha lamentat el científic, que ha rebutjat l'argument de polítics com Puigneró i Canadell que no incomplien la normativa francesa, menys dura que la catalana que prohibeix les reunions de més de deu persones."És un deure de qui exerceix la funció pública", ha defensat, i ha instat Puigneró, Canadell "i altres electes" que acceptin el que ell considera una "errada".La trobada ha estat objecte de polèmica política i el conseller de Sanitat, Josep Maria Argimon , ha demanat que "tothom" compleixi les normes, un missatge similar al que ha emès aquest dijous el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

