​Vídeo | Graven un llop a tocar del refugi de Coma de Vaca

El Ripollès, principal llar del llop a Catalunya

Veure un, tot i que continua sent molt poc freqüent, ha estat cada vegada més habitual al, especialment a l'entorn de. Tanmateix, és força excepcional disposar d'imatges de vídeo d'aquest mamífer al Pirineu.Aquest dijous al matí, un exemplar de llop s'ha deixat veure a tocar del refugi de, al terme municipal de Queralbs. “El llop passejava a escassos 30 metres a l'altra banda del riu”, explica, guarda d'aquest refugi d'alta muntanya propietat de la(FEEC). “Ho hem consultat amb experts i ens han confirmat que és un llop”, ha afegit en declaracions aQue veure un llop no és fàcil ho exemplifica el mateix Fernández “Fa 24 anys que soc guarda i no l'he pogut veure mai”, explica amb certa resignació. Dos dels companys del refugi el van poder veure fa tres anys i aquest matí ha estat el torn d'en, treballador de l'equipament muntanyenc i que ha pogut gravar les imatges amb un mòbil quan havia sortit al porxo a fer un cafè.El refugi de Coma de Vaca està situat a 1.995 metres d'altitud al paratge del pla de les Eugues, just a la confluència del riu homònim amb el Freser. Està a sota deli s'hi pot accedir des de Daió, el santuari de Núria i la pista de Tregurà, entre altres punts.Des de l’es té constància de la presència de llop en territori català cada any. Les dades segures provenen sempre de les comarques de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. A més, caldria afegir-hi el Moianès, on es va detectar l’any 2010.Els darrers anys el major nombre d'evidències sempre s'han situat al Ripollès –especialment a l'entorn de Vall de Núria i del límit amb la Cerdanya-. A la comarca, les primeres dades comencen el 2004 i es van fer més notòries i

