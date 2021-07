El portaveu de l'entitat ha considerat important que les víctimes "tinguin la seva acusació pròpia", alhora quea aquesta acusació particular per "reforçar el sentiment unitari d'erradicació de l'LGTBIfòbia".Rodríguez ha celebrat les detencions practicades ahir i ha agraït la tasca als Mossos, però alhora ha recordat que. "Creiem important per trencar l'imaginari de la impunitat que hi hagi més detencions", ha indicat.Davant del fet "més que contrastat" de l'augment de l'lgtbifobia a Catalunya, els responsables de l'OCH també han anunciat que durant el mes d'agostperquè qualsevol persona que pateixi una agressió la pugui denunciar i pugui ser acompanyada pels professionals de l'entitat, com ara psicòlegs o juristes.