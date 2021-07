El català al Besòs: com més renda, més es parla

Plataforma per la Llengua ha fet l’estudi a partir de l'observació directa als barris. Així, s’ha fixat en el que l’informe anomena "condició lingüística ambiental", que analitza els coneixements del català en funció de tres nivells: alt, mig i baix. Segons explica l’entitat, després del treball de camp la coincidència en les dades és "gairebé exacta" als tres municipis de l’eix Besòs.

Un estudi elaborat perconstata que els habitants de l'amb una renda mitjana anual més alta tenen un coneixement més elevat del català. Per revertir aquesta situació, que provoca una barrera social en les rendes més baixes, i augmentar el coneixement de la llengua a la zona, l'entitat ha posat en marxa la campanya, que ofereix activitats a Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs i s'allargarà fins al juny de 2022."El pla ha de trencar la barrera dels prejudicis contra el català per poder aconseguir que la llengua representi una oportunitat de treball, de lleure i per constituir una societat més igualitària", ha dit la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua,En aquesta línia, l’informe conclou que Badalona és la ciutat que presenta una situació "més heterogèniaentre els diferents districtes de la ciutat, mentre que a"la", ja que un 49% de la població no el parla i tan sols un 37% el sap escriure. Pel que fa a barris, elsd’ús de la llengua es troben a, on el percentatge de població que parla català no arriba al 50% i només un 34% dels habitants l’escriu.A partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’estudi també apunta que les tres ciutats analitzades han tingut una “gran transformació sociodemogràfica i migratòria” en les darreres dècades, cosa que provoca que en el mateix territori hi convisquin “una gran varietat de parlants d’orígens diferents”.

La campanya Al Besòs, en català!

La campanya Al Besòs, en català! és el tercer Pla d’Actuació Lingüística Integral que promou l’entitat, després dels que s’han fet a Ciutat Meridiana i a Sabadell. A diferència d’aquests, però, a l'eix Besòs les activitats es diferenciaran en funció de la franja d’edat. Així, es distingirà entre infants, joves, adults i gent gran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor