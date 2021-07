Torrent veu les dades d'atur «prometedores» però les encara «sense eufòria»

Comença a arribar l'ajut de la Generalitat als afectats per ERTO



El Departament de Treball i Empresa ha anunciat que els treballadors inclosos en un ERTO que van sol·licitar l'ajut d'entre 600 i 700 euros impulsat pel Govern per compensar la caiguda d'ingressos començaran a rebre'l aquesta setmana. En total rebran l'ajut 98.900 treballadors, amb una partida de 66,7 milions d'euros. Les transferències es començaran a resoldre entre aquest dijous i aquest divendres i arribaran als comptes bancaris dels sol·licitants "a tot estirar a mitjans de la setmana que ve", ha dit el secretari de Treball, Enric Vinaixa.

El conseller d'Empresa i Treball,, creu que les dades de l'(EPA), que mostren un descens de l'atur de 21.200 persones en tres mesos , són "prometedores" però les encara "sense eufòria".Torrent ha recordat que les dades no inclouen elsa i ha afirmat que confia que el Pacte Nacional per la Indústria, que es començarà a negociar al setembre, impulsi el sector industrial, que ha registrat valors "que no són bons", en un sector en què s'han anunciat tancaments d'empreses emblemàtiques com Nissan, Bosch o Continental recentment.En general, les dades de l'EPA "dibuixen un context de" després de dos quatre trimestres consecutius de creixement de l'ocupació i dos de reduccions de l'atur, segons el responsable d'Empresa i Treball.Amb tot, les dades d'atur es troben per sobre de les registrades fa un any, amb 5.600 desocupats més. "Encara queda molta feina per fer per no deixar ningú enrere", ha dit Torrent.Per assegurar la recuperació Torrent ha reclamat que es renovin els(ERTO), que afecten 89.000 persones a Catalunya i que, de moment, estaran en vigor fins al setembre.El conseller també ha reclamat l'augment del salari mínim fins als 1.200 euros, aprofitant que el govern espanyol debatrà l'increment al setembre.Per la seva banda, els sindicatshan qualificat la recuperació de l'ocupació que mostra l'EPA com a "precària", "estacional" i amb "sous baixos". Quant a les patronals,ha lamentat la "lentitud preocupant" de la recuperació mentre queha dit que cal "estar expectant" als efectes de la cinquena onada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor