Catalunya continua en zona de màxim risc de contagis al mapa de la UE

Una setmana més, i ja en van tres,es manté a la zona depels contagis al mapa de la Unió Europea sobre la Covid-19 publicat aquest dijous, a les portes del mes vacacional per excel·lència.El territori català va tenyir-se de vermell fosc en elque elabora el(ECDC) publicades aquest dijous a mitjans de juliol, en superar els 500 casos per cada 100.000 habitants .Ara la incidència setmanal a Catalunya ja sobrepassa els 1.500 casos i continua en aquesta àrea de màxim risc on la UE desaconsella viatjar. Gairebé, mentre que França, Itàlia i Grècia registren un augment destacat de les infeccions.Xipre continua liderant a la UE en nombre de contagis amb una incidència de més de 1.500 casos, seguit d'Espanya (783) i els Països Baixos (634). El sud de França i algunes parts de Grècia han passat aquest dijous a l'àrea vermella en superar els 250 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies.

