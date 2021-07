L'Audiència Nacional arxiva el cas pel suposat espionatge de Repsol i CaixaBank pels encàrrecs a Villarejo

ha acordat l'arxivament de la causa oberta per la contractació del comissari jubilatper part dei dels seus respectius presidents,En relació amb Fainé i Brufau, acorda en una interlocutòria el sobreseïment provisional de la causa, propietat de Villarejo. Dels documents aportats per les dues companyies es desprèn que la contractació no requeia en l'àmbit de control del president, sinó en el dels seus directors de seguretat. La investigació era per suborn i revelació de secrets per suposadament espiar l'expresident de Sacyr Luis del Rivero, que volia controlar Repsol.

Per tant, el magistrat instructor, Manuel García Castellón, conclou que "sense indicis que apuntin que els presidents de les companyies intervinguessin de manera directa en els fets investigats, no és possible transferir a aquests presidents una obligació de supervisió i vigilància corporativa que està delegada en els òrgans competents per a això".



Recorda que en l'ordenament jurídic espanyol no hi ha responsabilitat objectiva per raó de càrrec i, en aquest sentit, indica, no és possible mantenir la imputació dels màxims responsables de les dues empreses pel simple fet del càrrec que tenien, "en absència d'indicis sòlid de la seva participació directa o indirecta en els fets investigats".