Així són les noves emoticones que es podran fer servir aviat a Twitter, WhatsApp, Instagram...

, ha anunciat que incorporarà nous símbols en els pròxims mesos. Les novetats se centraran sobretot en diversos rostres per tal de poder expressar més sensacions o emocions.Per altra banda, s'afegiran dissenys per a representar tota mena de condicions humanes, sensibilitats i aspectes d'una societat plural, com ara el d'homes embarassats o el conegut gest del cor fet amb les mans. A més, hi haurà símbols referents al canvi climàtic com ara el corall, clau en l'ecosistema marí.

