​La nena de 4 anys morta en l'incendi d'un pis a Terrassa estava sola a casa

Un minut de silenci

Elshan obert una investigació per determinar les causes en què es va originar un incendi en el dormitori d'un pis de Terrassa iSegons la policia, la menor es trobavaquan es va declarar el foc, dimecres pels volts de les 19.30 en un dúplex del número 15 del carrer Garcia Humet.Segons han confirmat fonts properes a la investigació, la porta erai la petita era a dins, i s'investiga el motiu pel qual el company sentimental de la mare de la nenamentre la dona estava treballant.L'alcalde,ha estat contundent i ha expressat que "si acaba sent un delicte penal hauran de resposdre davant de la justícia perquè seria un fet molt greu".També ha dit que no hi havia cap registre de, només la petició d'una beca menjador. La família vivia a Terrassa des del mes de març, primer al barri de Can Palet, i des del mes de juny, a l'habitatge on va succeir el fatal incident.La nena de quatre anys va resultar ferida crítica a l'incendi i va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on va perdre la vida.El foc va afectar un pis de la segona planta d'un edifici de planta baixa més dues alçades. Els Bombers hi van treballar amb set dotacions i van poder confinar les flames en aquest per evitar que es propagués als immobles adjacents. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial, temps en què la bandera de la ciutat onejarà a mig pal i s'han suspès tots els actes institucionals. Aquest migdia, s'ha fet un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament com a mostra de condol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor