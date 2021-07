Govern i Barça acorden disputar el Gamper amb 3.000 espectadors a l'estadi Johan Cruyff

del proper 8 d'agost aamb. La mesura ha estat anunciada per la portaveu del Govern,, en una roda de premsa sobre l'evolució de la pandèmia amb el conseller de Salut,i el conseller d'Interior,Salut ha emplaçat a les embarassades i als més joves a demanar hora per vacunar-se després de rebre una oferta de 150.000 dosis.Després d'una, el Gamper es disputarà seguint les novesque ha establert el Govern en esdeveniments: 3.000 persones com a màxim, independentment de l'espai. Als esdeveniment amb un públic menor, l'aforament queda limitat al 70% de la capacitat.Argimon ha explicat que des d'ahir hi ha una oferta deper vacunar-se. Ha lamentat que el ritme de vacunació "és baix" aquests darrers dies. "Ahir només es van administrar la meitat de les vacunes, encara en tenim gairebé, aprofitem-les", ha dit. En aquest sentit, ha fet una crida a les embarassades i als grups més joves a demanar hora davant el "nivell de transmissió i circulació del virus". Sosté que la "solució principal" és la vacunació. El conseller de Salut ha dit que a partir de l'agost hi haurà més dosis de Moderna i comptaran ambArgimon ha reafirmat la negativa en implementar"hem d'esperar a que tothom tingui l'oportunitat de vacunar-se", serà en aquest moment "quan es plantejarà aquesta opció". El conseller ha dit que "no vol aplicar una mesura discriminatòria". Els darrers dies s'havia posat sobre la taula el debat entorn l'ús del passaport Covid -que certifica si una persona té la pauta de vacunació completa, ha passat la malaltia o té una prova diagnòstica (PCR o test d'antígens)-com a requisit per accedir a determinats establiments.va anunciar ahir a última hora que descartava "per ara" exigir el passaport per accedir als interiors de bars i discoteques . En la mateixa línia es va expressar elal·legant que "no és el moment de limitar activitats només als vacunats perquè no tota la població ha pogut immunitzar-se i podria ser discriminatori". El document s'ha implementat en territoris com França, Itàlia, Canàries i Galícia com a requeriment per a realitzar diferents activitats. Els darrers indicadors de la pandèmia mostren una tímida millora de les, amb un descens de les hospitalitzacions en les últimes 24 hores de. Salut no rebaixa l'alerta i manté que la situació "és complicada". "Necessitem setmanes per parlar d'una millora", ha dit Argimon. "Preveiem estabilitzar els ingressos aquest cap de setmana, a les UCI encara ens queda almenys una setmana", ha expressat el conseller de Salut.ha valorat positivament el compliment del"els ciutadans per iniciativa pròpia compleixen la regulació. No han estat excessives les sancions que s'han hagut d'imposar". El conseller d'Interior ha dit que elés una mesura que restringeix drets fonamentals i que ha de ser una mesura "equilibrada", per això, diu Elena, "el tribunal ho revisa i ratifica cada setmana".

