El jutge envia a judici Fernández Díaz i l'excúpula d'Interior per l'espionatge a Bárcenas

El magistrat de l'ha acabat la investigació sobre l', que fa referència a l'espionatge a l'extresorer del PPpagat amb diners públics, i ha enviat a judici l'exministre de l'Interiorel seu número dos, el secretari d'estat de Seguretat,. També la cúpula policial d'aleshores, entre els quals hi ha el director adjunt operatiu de la Policia,, i el comissariEn la interlocutòria, de 81 pàgines, García Castellón considera que Fernández Díaz i l'excúpula d'Interior van orquestrar unaper robar material que tenia Bárcenas relacionat amb la investigació judicial delsobre el finançament il·legal del PP. Això es va fer al marge de la causa judicial que es duia a terme a l'Audiència Nacional i hauria estat finançat amb diners públics a través del Ministeri de l'Interior del govern deEl jutge considera que els fets són constitutius delsde revelació de secrets, prevaricació, omissió del deure de perseguir els delictes, suborn, tràfic d'influència i malversació.​D'altra banda, l'exsecretària general del PP,, no s'asseurà al banc dels acusats, així com tampoc el seu marit,, després que el jutge hagi acordat arxivar la seva causa per falta d'indicis.

