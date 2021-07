​Quatre rescats al barranc de Núria en només cinc dies

La boira delés traïdora. I el riu, sobretot pel que fa als practicants de, és perillós. Així es pot comprovar amb l’alt nombre deque s’han hagut de practicar en els últimes dies: quatre des del passat dissabte. A tots han hagut d’intervenir els bombers GRAE.El dissabte, a les 10.48 h, es va haver d’evacuar amb helicòpter una persona que va patir un accident fent barranquisme, baixant del riu. El sinistre va tenir lloc a, segons ha informat el portaveu de Bombers a, en una zona que no era accessible a les ambulàncies.El diumenge, dos accidents més al barranc de Núria. En el primer, a les 14.22 h, una dona va caure fent barranquisme i es va donar un fort cop a l’esquena, per la qual cosa va haver de ser evacuada a l’El segon, un home va caure de cinc metres deli va ser evacuat a l’Per últim, aquest dimecres, a les 14.21 h, els bombers van haver d’ajudar una persona a Queralbs, que baixava de Núria, perquè havia patit unai no podia caminar.D’altre banda, aquest mateix dimecres els bombers van rescatar una altra persona havia caigut als(en concret, al primer) i va quedar inconscient, amb diverses ferides. Tres dotacions de bombers es van desplaçar al lloc i la van evacuar per terra. El SEM la va traslladar fins a l’Hospital de Campdevànol.

