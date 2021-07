Què cal fer per evitar que ens entrin a robar a casa?

Laés clau perquan marxem de vacances. En alguns casos els descuits es paguen cars, ja que els lladres no perden pistonada i aprofiten per entrar quan no hi som. A l'estiu, elsintensifiquen la campanya de consells per evitar robatoris com el de no posar informació a lessobre si marxem de vacances. Però què podem fer per evitar que ens entrin a robar? I quins són els mètodes que habitualment utilitzen els lladres? T'ho expliquem:

