El Govern crea 4.215 noves places d'FP de grau mitjà per fer front l'enorme demanda

El conseller d'Educació,ha valorat que la situació viscuda és "excepcional" i per això s'ha treballat una resposta també excepcional. El conseller hi veu la confluència de diversos motius en l'explicació: en primer lloc, entre un 25 i un 30% dels alumnes que demanen una plaça, no provenen de 4t d'ESO. Són persones majoritàriament majors de 20 anys i que decideixen tornar a la formació postobligatòria. El segon motiu és la situació econòmica i laboral, ja que molts joves veuen que és bon moment per formar-se.Del total de 68 cicles formatius de grau mitjà, 35 han tingut més demanda que oferta i 33 han tingut vacants. El conseller ha destacat que ja s'havia fet un increment de l'oferta, amb 26 nous grups de cicles de grau mitjà i un total de 141 en el conjunt de l'FP. De les 4.215 noves places, 1.800 corresponen a la creació dels nous grups i 2.415 a l'increment dels existents.El conseller ha especificat, territori per territori, quins són aquests nous grups d'FP que es crearan el curs vinent:- As'han creat 20: 11 a la capital catalana, 2 a Santa Coloma de Gramenet, 2 a Badalona, 1 a Vilanova i la Geltrú, 1 a Sitges, mig a l'Hospitalet i mig a Vilafranca del Penedès.- A las'han creat 13 nous grups: 5 a, 3 a, 3 a, 1 ai 1 a- Al: 3 a, 2 a, 1 ai 1 a1 al- Al: 2 al, 1 a Cornellà, 1 ai 1 a Viladecans.- Al: 1 a, 1 al, 1 a, 1 ai 1 a: un a cada ciutat,- A les: 2 aEl departament augmenta en, sis de; cinc d; cinc d'; quatre en; quatre eni tres enTambé s'han incrementat en tres grups els estudis en: perruqueria i estètica. Per últim, ha estat d'un l'augment en