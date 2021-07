Sánchez troba a faltar «la veu de Catalunya» al fòrum autonòmic de Salamanca

El president del govern espanyol,, ha opinat que és, a la conferència de presidents de divendres a Salamanca. "Lamento que la veu de Catalunya no hi sigui", ha dit Sánchez aquest dijous en la roda de premsa de balanç del primer semestre de 2021 al Palau de la Moncloa.El cap de l'executiu ha argumentat que a Salamanca,i d'aquí que descarti la presència del president, s'hi abordaran "temes importants que afecten el conjunt de la ciutadania catalana" amb independència de la seva ideologia política, com sónSánchez ha defensat que l'executiu de coalició compleix ambtant pel que fa als espais multilaterals com bilaterals. En aquest sentit, Sánchez ha dit que les comissions bilaterals, com la de dilluns que ve amb la Generalitat que abordarà assumptes com les, "també són necessàries" i "complementàries". El cap de l'executiu ha fet una crida a la "unitat" i ha esperat que la conferència de presidents sigui un espai "de trobada" i no de "lluita partidista". Qui sí que hi assistirà finalment és el lehendakarii a "complir la Constitució" permetent la renovació d'òrgans constitucionals, com. "Que el PP compleixi no depèn del govern", ha dit.El president espanyol també ha afirmat que. Sánchez els ha xifrat en 1.463, dels quals el 93,8% ja s'han activat a 30 de juny amb la previsió que un 38,2% s'hagi complert al desembre d'aquest any.[H3]Satisfet del "compliment" dels acords[/H3]És el que es desprèn de l'informe de retiment de comptes del. Pel que fa als compromisos del discurs d'investidura,. "Tot i els temps excepcionals que estem vivint, el govern avança en el seu full de ruta i compleix els seus compromisos", ha dit Sánchez. El cap de l'executiu ha dit que en aquest moment "toca triar entre recuperació o crispació" i ha apel·lat a la "unitat".

