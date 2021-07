Com pot afectar a Catalunya el segon referèndum d'Escòcia?

Des des'ha mirat molt l'experiència escocesa, especialment abans de l'octubre de 2017. A, l'hegemònic Scottish National Party (SNP) té a l'agenda celebrar un segon referèndum sobre la independència d'aquest territori, però per ara elno ho accepta, a diferència del que va passar fa uns anys amb David Cameron, i la líder escocesano es planteja la via unilateral. En tot cas, el referèndum escoces, després del Brexit i encara en pandèmia, ha tornat al debat públic. Com pot afectar això a l'independentisme català?El think tankcentre d'anàlisi d'afers internacionals, ho ha analitzat. Podeu consultar aquí l'informe complet . Certament, cal aprofitar l'oportunitat que això suposa, però aquesta organització té "" respecte a les conseqüències que un referèndum a Escòcia pot generar a Catalunya. L'organisme sosté l'any 2014 la independència escocesa hauria suposat la secessió d'un territori de la, però ara pot ser una expansió, perquè el Regne Unit ja no en forma. Això, i les contradiccions entre el Regne Unit i la UE, poden donar un avantatge geopolític a la secessió d'Escòcia.Ara bé, en clau catalana, el CGI alerta que les institucions europees mantindran, com fins ara, que Escòcia no és un precedent per a Catalunya i qualsevol "hipotètic suport tàcit dea la independència d'Escòcia difícilment canviarà la posició de Brussel·les respecte de Catalunya". D'altra banda, un segon referèndum permet que l'independentisme situï el seu cas a l'agenda política europea i els autors de l'informe recomanen que Catalunya se centri en el seu "interès nacional" a l'hora de parlar del cas escocès. "Com a molt hauria d'expressar suport al dret a l'autodeterminació d'Escòcia", sostenen.En aquest sentit, demanen "calibrar les expectatives" sobre com un referèndum a Escòcia pot canviar la posició de la UE respecte el dret a l'autodeterminació i insten Catalunya a "construir complicitats amb" i treure "avantatge" del triangle que formen Escòcia, la UE i el Regne Unit. Concretament, el CGI proposa que l'independentisme es mantingui "neutral" sobre la independència d'Escòcia i utilitzi l'oportunitat per generar "complicitats" amb el Regne Unit mentre denuncia els "baixos estàndards democràtics" de Brussel·les en relació a l'autodeterminació.

