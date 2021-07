El govern espanyol prorrogarà les mesures socials per la pandèmia fins al 31 d'octubre

Altres notícies que et poden interessar

La moratòria dels lloguers, la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables o la garantia de subministraments són algunes de les mesures que formen part d'aquest "escut social" que la Moncloa allargarà fins ben entrada la tardor.Segons explica l'ACN, l'executiu que dirigeixaquesta pròrroga de les mesures en el Consell de Ministres de la setmana que ve, que se celebrarà dimarts. La majoria d'aquestes garanties socials expiraven el 9 d'agost. Les dades de desnonaments del primer trimestre del 2021, però, són molt clares: tot i la suspensió, només a Catalunya s'ha executat més d'un desallotjament cada hora durant el primer trimestre. La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que aglutina més de 3.000 entitats, reclamava la setmana passada al govern espanyol una pròrroga dels desnonaments i l'aplicació d'altres mesures per protegir les famílies vulnerables. La Taula defensa que els desnonaments i els llançaments s'haurien de suspendre fins que no hi hagi la nova Llei d'Habitatge estatal o fins que no es pugui garantir una alternativa d'habitatge.Precisament, aquest dimecres elva anunciar que a partir de setembre començarà a pagar els lloguers de famílies vulnerables -amb certificat de la corresponent mesa d'emergència- que tinguin una amenaça imminent de desallotjament. La mesura s'emmarca en el programa Reallotgem, està dotada amb 20 milions d'euros i preveu donar cobertura a almenys 1.500 casos de les meses d'emergència de la Generalitat i dels 11 municipis que també compten amb aquest òrgan a Catalunya.

