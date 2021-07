Mor la menor ferida en un incendi en un pis a Terrassa

La nena deque va resultar ferida crítica en un incendi aquest dimecres a la tarda a Terrassasegons han confirmat a l'ACN fonts policials. La menor va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on ha perdut la vida.El foc es va originar al número 15 del carrerde la ciutat vallesana i va afectar un pis de la segona planta d'un edifici de planta baixa més dues alçades. Els Bombers hi van treballar amb set dotacions. Els Mossos d'Esquadra han obert unaFins a set dotacions de Bombers es van desplaçar a l'indret i han poguten aquest immoble per evitar que es propagués als adjacents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor