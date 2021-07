Leo Messi és considerat el millor jugador de futbol de la història per la gran majoria dels entesos. Aquest estiu, després d'aconseguir el seu primer títol continental amb l'Argentina amb la victòria de la, es relaxa amb la seva família abans de tornar a la disciplina delEn aquestes vacances, el capità del Barça ha volgut mostrar que la seva destresa amb la pilota no és l'única a la família.En un afable vídeo publicat al. La sorpresa absoluta per a tots els fans de l'argentí és la qualitat del, el seu segon fill, de només 5 anys, que domina els eslàloms i les passades com si tingués molta més edat.De qui ja es coneixia la seva capacitat per jugar al futbol com el seu pare és el fill gran de l'argentí,. Ja forma part de l'escola del Barça i ja ha disputat diversos enfrontaments de formació i aprenentatge a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan Despí.

