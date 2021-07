Google i Facebook exigeixen als seus treballadors que es vacunin per tornar a les oficines

Google i Facebook han imposat una estricta mesura a tots els seus treballadors arreu del món: vacunar-se. Les dues multinacionals tecnològiques exigeixen aquesta obligació a tots aquells que vulguin tornar a treballar a les oficines, de manera presencial, després de mesos en teletreball. Cap de les dues firmes havia tornat a permetre la feina presencial a les oficines, però en el cas de Google, està previst que l'octubre tornin a la feina més de 130.000 persones.



Sundar Pichai, conseller delegat de Google, ha explicat a través d'un comunicat que aquesta obligatorietat d'inocular-se la vacuna "variarà d'acord amb les condicions i les regulacions locals de cada territori". Sobretot, la companyia no vol imposar una unificació de mesures quan hi ha regions determinades del planeta on encara no hi ha vacunes disponibles o els ritmes de vacunació són més lents.

No són el primer cas de companyies o entitats que demanen als seus treballadors que es vacunin per poder tornar a treballar a les oficines, de manera presencial.ja han anunciat anteriorment que requeriran als seus empleats i funcionaris que es vacunin per poder tornar a la feina.Google insisteix en el fet que els seus treballadors tornaran físicament a les oficines "un cop acabi la pandèmia". En concret ho podran ferAquest fet xoca amb l'auge d'aquest mètode laboral, que malauradament ha crescut per un motiu com la pandèmia però ha suposat les ajudes i les millores de milers d'empleats de les tecnològiques arreu del món.

