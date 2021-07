Una nena de cinc anys ferida crítica en un incendi en un pis de Terrassa

Unaha resultaten unaquest dimecres a la tarda en un pis del número 15 del carrer Garcia Homet de. Els Bombers han confirmat que hi ha hagut una persona menor lesionada d'aquesta gravetat i que se l'ha traslladat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.El cos d'emergències ha indicat que el succés ha tingut lloc cap a dos quarts de vuit i que el foc ha afectat un pis de la segona planta d'un edifici de planta baixa més dues alçades. Hi ha destinat set dotacions que han pogut confinar les flames en aquest immoble i han evitat així, que es propagués als adjacents. Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi han enviat deu dotacions, també han actuat.

