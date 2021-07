El lament de Cristina Puig pel «català emprenyat» a les xarxes pel FAQS

El programade TV3 genera una gran quantitat d'interaccions a les xarxes, en alguns casos negatives. La presentadora,, ha lamentat en una entrevista a Catalunya Ràdio les crítiques que rep el FAQS a les xarxes."Allà hi ha el, ofès, que tot li molesta, que si ho veu en un altre lloc, li encanta. Aquell català que quan l'Obama entra al programa d'Ellen DeGeneres ballant Madonna diuen 'això és un país modern'. Si nosaltres convidem polítics a participar en un gag on surt... 'quina vergonya, com heu denigrat el país'", ha relatat.La periodista ha opinat que el FAQS ha de serperquè "no pot ser que només miris allò que comparteixes". En aquest sentit, ha defensat que convidin "analistes de Madrid que causen molt malestar a l'audiència" perquè "aquest perfil existeix".Sobre les entrevistes a polítics, ha lamentat que a les xarxes alguns usuaris bombardegen els polítics que conviden al programa "quan no són de la seva corda" i ha posat com a exemple un gag del programa final en què van participar la presidenta del Parlament, Laura Borràs; i el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa.

