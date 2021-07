és a un pas de la banqueta dels acusats. Si no tanca un pacte d'última hora amb la Fiscalia, serà jutjada per. Després de tres anys d'investigació, el jutge d'Esplugues ha tancat la instrucció i ha conclòs que hi ha "indicis suficients" perquè l'artista vagi a judici per evitar pagar 14,5 milions d'euros en impostos."Isabel Mebarak Ripoll hauria deixat de tributar a Espanya surant els exercicis 2012, 2013 i 2014, tot i tenir obligació de fer-ho per tenir aquí la seva residència fiscal", afirma el titular del jutjat de primera instància d'Esplugues, segons l'auto, avançat aquest dimecres al vespre pel diari El País. La Fiscalia acusa Shakira de sis delictes fiscals i en cas de condemnaLa cantant manté des que està investigada que va residir aquells anys a les Bahames, on tenia la residència fiscal, i que només va visitar Espanya de forma "esporàdica". L'artista resideix a Esplugues amb el jugador del Barça, com han demostrat els inspectors d'Hisenda després d'una investigació que ara el jutge dona per bona.La Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i la Generalitat hauran de presentar ara els seus escrits d'acusació. Shakira, que ha ingressat a l'Agència Tributària 17 milions d'euros, defensa la seva innocència.

