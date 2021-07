Detecten al Pla d'Urgell una plaga d'escarabats mai vista a Catalunya

Tècnics del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica han detectat per primera vegada a Catalunya, en plantacions de blat de moro de la comarca del Pla d'Urgell, la presència de l', un insecte coleòpter crisomèlid queLa plaga de l'escarabat del blat de moroen la majoria del països europeus. Des d'Acció Climàtica recomanen als agricultors i tècnics que estiguin alerta i, en cas de detectar la presència de l'insecte, ho comuniquin a la conselleria i segueixin les recomanacions per reduir la plaga.Tot i tractar-se d'una de lesen contra perquè no tenien l'eficàcia suficient, i, des de llavors, no és considerada plaga de quarantena ni està subjecta a cap regulació.Malgrat això, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Ruralcom ara tractaments insecticides en moments adients i la rotació de cultius durant els dos anys següents abans de plantar blat de moro un altre cop. També remarca la importància d'evitar el transport de terra o parts fresques de blat de moro fora de la parcel·la afectada i prendre mesures d'higiene en la maquinària abans de sortir del camp afectat.

