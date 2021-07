ERC i Junts trenquen el pacte al Consell Comarcal de la Conca de Barberà

El relleu a la presidència del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. El grup es va abstenir en la votació que donava la presidència a Carme Pallàs (ERC), en un canvi al càrrec consensuat a inici de mandat -l'anterior president ha estat Magí Trullols (FIC), en un plenari celebrat el passat 5 de juliol.les quatre forces polítiques a l'ens -8 d'ERC, 7 de Junts per la Conca, 2 de la FIC, 1 del PSC i 1 no adscrit. El Consell ha fet efectiva aquesta setmana la reestructuració del ple i les conselleries. Des de Junts parlen d'expulsió. Afirmen que s'han sentit "menystinguts".La portaveu de Junts per la Conca,tenir una plaça més a la Junta de Govern i presidir una segona vicepresidència de l'ens supracomarcal.Una acció que Junts assegura que. "Ens han enviat a l'oposició, ens vam assabentar dels nous consellers d'aquesta legislatura via decret", ha lamentat Amenòs. En aquest sentit, des de Junts per la Conca afirmen que faran una oposició "responsable" en els propers anys.Per la seva part, l'actual presidenta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,. Pallàs ha apuntat que Junts hauria "aprofitat el moment" per fer unes peticions que eren "impossibles" de complir per l'existència d'un pacte amb la FIC tancat ara fa dos anys.Així, ha reafirmat que ha estat una "decisió unilateral de sortir del govern" que va ser notificada a la portaveu del grup. A la vegada, la presidenta del Consell Comarcal confia que Junts per la Conca farà una oposició en què donarà suport a aquells projectes importants per a la comarca.

