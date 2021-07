Tres detinguts per l'atac homòfob a dues parelles al Somorrostro de Barcelona

Detenim els presumptes autors de l’atac homòfob a una parella de joves a la platja de Somorrostro de BCN. La Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació s’ha encarregat de la investigació que ha culminat amb la detenció de tres agressors pic.twitter.com/PYPlGi595h — Mossos (@mossos) July 28, 2021

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecresper l'atac homòfob a dues parelles a la platja de Somorrostro la nit del dissabte 29 de maig. La Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació s’ha encarregat de la investigació i ara els tres agressors passaran a disposició judicial en les pròximes hores després de prestar declaració.El detingut de més edat té dosi lesions i se li atribueix la puntada de peu a la cara que va deixar inconscient una de les víctimes, que va haver de passar pel quiròfan, segons ha explicat el portaveu dels Mossos,Ara la policia catalana, que encara no han identificat "plenament" i que Molinero té el "ple convenciment" que serà detingut "en les pròximes hores".Els fets van passar el dissabte 29 de maig a les deu del vespre, quan quatre nois eren a la sorra quan un grup de quatre persones "d'entre 25 i 30 anys" se'ls va apropar a crits de, "fora d'aquí" i amenaces. Tot seguit van arribat les agressions físiques.Cops i puntades de peu, sorra a la cara i escopits a tots quatre, que no van rebre cap ajuda de les persones presents a la platja, punt de reunió habitual entre colles de joves a la capital.Segons els testimonisi "sense que prèviament hi hagués cap discussió o amenaça". L'atac es va focalitzar en dues parelles homosexuals que estaven al costat d'una tercera parella, heterosexual, que no va ser agredida.A conseqüència de l’acció, una de les víctimes va patiri el van deixar inconscient a la sorra. La denúncia de les víctimes, les declaracions dels testimonis que van presenciar els fets i la recollida de les imatges que van captar l'agressió ha estat fonamental per a la investigació que ha culminat amb les detencions.Les tres persones detingudesdirectes entre ells i són de nacionalitat espanyola. Es descarta que formin part de grups extremistes violents que promoguin aquest tipus d’accions.

