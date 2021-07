El Govern defensa el decret davant la investigació de la Fiscalia: «És jurídicament impecable»

El conseller d', ha tornat a defensar aquest dimecres el decret que va posar en marxa el fons complementari de riscos de la Generalitat, un mecanisme ideat per sufragar les fiances delsalts càrrecs encausats pelper l'acció exterior catalana. Després que la Fiscalia hagi obert una investigació sobre els avals de les fiances, finalment aportats per l'(ICF), Giró ha assegurat que, i ha indicat que el fons, dotat amb deu milions, serveix per "avalar la presumpció d'innocència" dels càrrecs públics.La denúncia, interposada per, cap de files de Ciutadans al Parlament, es dirigia també contra el president de la Generalitat,, la consellera de la Presidència,i Giró. En aquest cas, el fiscal superior de Catalunya,, ha ordenat arxivar-la perquè el cas ja s'està estudiant al(TSJC), l'organisme competent ja que són aforats.Fonts del TSJC han explicat que a hores d'ara hi hapresentades contra els avals que encara no s'han admès a tràmit. La primera s'ha registrat i la segona està pendent de registre. Un cop es presenta una querella, s'ha de registrat, es fa el repartiment del magistrat ponent, l'informe fiscal i es decideix si s'admet o no a tràmit.Tot plegat a l'espera que el Tribunal de Comptes es pronunciï sobre si accepta o no els avals de l'ICF al fons creat pel Govern per fer front a les fiances, que pugen fins als 5,4 milions d'euros. Laté "dubtes" sobre la legalitat d'aquest mecanisme i ha demanat a l', que depèn del govern espanyol, es pronunciï sobre la qüestió. Elshi estan treballant i preveuen donar una resposta -no vinculant- aviat.Ciutadans sosté a la seva denúncia que aquests avals són il·legals i la Fiscalia ha acceptat investigar-ho. En un principi, el Govern volia que l'aval el fes una entitat bancària, però davant la impossibilitat de trobar-ne cap va fer que fos l'Institut Català de Finances. La qüestió va provocarentre els socis de Govern i va acabar amb la dimissió de tres membres de la direcció de l'ICF.

