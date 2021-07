Els comerços podran ser «punts lila» per a dones

El Ministeri d'Igualtat ha presentat aquest dimecres un distintiu per a, espais segurs per a dones víctimes de violència masclista i de violència sexual.Als "punts lila" es col·locarà un distintiu -una enganxina o cartell- que es troba disponible a la web del Ministeri i que va acompanyat d'una guia i un codi QR ambque assisteixen les víctimes de violència i les vies per accedir-hi."L'objectiu és que tota la societat sàpiga que cada un de nosaltres pot fer alguna cosa per erradicar la violència i allargar la mà a les dones", ha explicat la ministra,, que ha anunciat que el Ministeri enviarà de forma massiva distintius a empreses i comerços i confia que la iniciativa tingui una bona acollida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor