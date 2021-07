La Fiscalia investiga els avals de l'ICF al Tribunal de Comptes

Laha obert una investigació aquest dimecres arran de la denúncia decontra elsde l'(ICF) a lesque una trentena d'alts càrrecs de laha de pagar al. El cas es traslladarà a laperquè continuï la investigació i ordeni les actuacions necessàries per esclarir els fets.La denúncia, interposada pe, es dirigia també contra el president de la Generalitat,, la consellera de la Presidència,, i el conseller d'Economia,. En aquest cas, el fiscal superior de Catalunya,, ha ordenat arxivar-la perquè el cas ja s'està estudiant al(TSJC), l'organisme competent ja que són aforats.Tot plegat a l'espera que el Tribunal de Comptes es pronunciï sobre si accepta o no els avals de l'ICF al fons creat pel Govern per fer front a les fiances, que pugen fins als 5,4 milions d'euros. Laté "dubtes" sobre la legalitat d'aquest mecanisme i ha demanat a l', que depèn del govern espanyol, es pronunciï sobre la qüestió. Elshi estan treballant i preveuen donar una resposta -no vinculant- aviat.Ciutadans sosté a la seva denúncia que aquests avals són il·legals i la Fiscalia ha acceptat investigar-ho. En un principi, el Govern volia que l'aval el fes una entitat bancària, però davant la impossibilitat de trobar-ne cap va fer que fos l'Institut Català de Finances. La qüestió va provocarentre els socis de Govern i va acabar amb la dimissió de tres membres de la direcció de l'ICF.

