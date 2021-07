Alerta de Sanitat: demana no consumir més aquest foie gras en trobar-hi traces de vidre

, entitat que està sota la responsabilitat del Ministeri de Sanitat, ha emès una alerta perquè els consumidors no comprin ni s'empassin un foie gras d'ànec procedent de França. El producte en qüestió és un tipus de paté molt concret.Es tracta del(en l'etiquetatge, Foie gras de canard entier du sud ouest), una de les més conegudes de França. L'aliment es ven en un pot de vidre de 40 grams i el lot afectat és el següent: 201014.103364, amb data de caducitat pel 14/10/2022. L'AESAN ha demanat als consumidors que no el comprin i ha començat una campanya de recuperació dels aliments que ja hagin estat venuts.El paté en qüestió ha estat distribuït a Catalunya, com altres parts de l'estat espanyol com Andalusia, les Canàries, Castella-La Manxa, País Valencià, Madrid, Múrcia i el País Basc. A la resta del món s'ha venut a Dinamarca, Bèlgica, Suècia, Hong-Kong i per descomptat, la mateixa França. A hores d'ara no hi ha cap constància de cap problema a Espanya, però les autoritats sanitàriesque estiguin en possessió dels consumidors.

