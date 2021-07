Argimon pica el crostó a Puigneró per la paella de Rahola

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha picat el crostó al vicepresident del Govern,, per haver participat a una paella amb la periodista, amb l'expresidenti altres membres de. "Tothom ha de complir les normes, i més un responsable polític", ha dit Argimon en resposta als grups de l'oposició durant la comissió de Salut d'aquest dijous. A la trobada de Rahola hi havia, més de les deu permeses per les actuals restriccions, tot i que s'ha fet fora de Catalunya.Els grups de l'oposició han criticat la fotografia, que ha corregut a través de les xarxes socials, on apareix Rahola amb Puigneró i diputats com, l'eurodiputat, o l'exconseller, també, a més d'o el diputat de Bildu. La fotografia ha creat polèmica perquè els assistents a la trobada, tot i estar a l'aire lliure, no duenni respecten la distància de seguretat en un moment en què elha demanat mantenir les restriccions, com ara el toc de queda.Argimon dit que la situació actual de la pandèmia és "complicada", malgrat que s'ha superat al pic de. En la gent jove, es va assolir a mitjans de juliol. La resta de grups d'edat ho van fer més tard. Ara bé, malgrat que es comenci a baixar pel que fa al nombre de contagis, l'afectació assistencial encara durarà unes setmanes més. El conseller confia arribar al pic d'ingressos hospitalaris s'assoleixi aquesta setmana i que s'arribi al pic de les UCI la setmana vinent."Estem en una fase de descens en nombre de contagis", ha remarcat Argimon. Dia a dia, hi ha menys casos positius, però el problema és que les xifres continuen sent molt elevades. En tot cas, des d'aquest punt de vista, s'està "baixant", però el conseller ha dit que no serà una baixada "amb la mateixa velocitat que s'ha produït l'ascens". Després s'ha d'esperar l'estabilització en ingressos i, més tard, en UCI. "Ens podem trobar al pic d'UCI el 3-4 d'agost amb unes 700 persones en cures intensives", ha detallat.L'evolució en les properes setmanes, ha dit Argimon, és "molt important", i ha insistit que "continuem en pandèmia malgrat estar de vacances". "És necessari reduir la interacció social, la pandèmia no ha acabat", ha remarcat el conseller. Per això ha dit que caldrà pensar en com s'afronten els propers mesos. És clau, ha dit, no desescalar sense haver estabilitzat la baixada, estendre la vacunació en la població jove, anticipar la presa de decisions per la tornada a les escoles "seguint el principi de precaució", reforçar la cogovernança en la presa de decisions, sensibilitzar la població en el fet que les pandèmies "no s'acaben de cop" i tenir "una visió global de la pandèmia". "Cap país deixarà d'estar en risc si hi ha noves variants que escapin a la vacuna", ha dit.Com s'ha arribat a aquesta situació? Argimon ha dit que l'explosió de casos s'explica, principalment, per un increment de la interacció social, combinat amb una percepció que la pandèmia ja s'havia acabat i l'extensió de la variant Delta, ja predominant a Catalunya. "Sabíem que la variant Delta s'aniria expandint i acabaria sent la predominant", ha explicat. Amb tot, el conseller ha fet autocrítica i ha admès que Salut no va ser capaç de preveure les conseqüències d'aquest creixement. L'escenari que treballava el Departament era d'un rebrot, amb una taxa de creixement de 2,3."Les previsions no assenyalaven el creixement de casos que s'ha produït", ha dit. Salut preveia que amb el 52% de la pauta completa de vacunació s'aconseguiria frenar la cinquena onada. El número "màgic" del 70% de persones vacunades ja no serà suficient per assolir la immunitat de grup. "Haurà de ser un percentatge bastant més elevat", ha afirmat Argimon. El conseller ha insistit, però, que la comunitat científica en general no ha estat capaç d'anticipar aquesta cinquena onada. "No ens esperàvem una cinquena onada en ple estiu", ha dit el conseller, fent referència a un comunicat científic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor