El govern espanyol desatén la demanda catalana d'elevar el sostre de dèficit

El sostre de dèficit per a les autonomies serà deldel PIB i no de l'com demanava la Generalitat. Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Economia,, després de la reunió del(CPFF). Giró, que ha representat per primera vegada el Govern en una reunió d'aquest tipus -a les quals, en les últimes legislatures, s'hi enviaven alts càrrecs però no el conseller d'Economia-, ha assenyalat que, amb els recursos que hi haurà, farà "els millors pressupostos possibles". Els comptes ja s'estan debatent de portes endins amb reunions entre el responsable econòmic de l'executiu i els altres membres del Govern. L'increment de mig punt hauria permès disposar ded'euros més.Una de les novetats que ha aportat la trobada del CPFF, que reuneix els consellers d'Economia de les autonomies i la ministra d'Hisenda,, és que Catalunya rebràd'euros corresponents als fons extraordinaris del coronavirus. Pel que fa a les bestretes previstes per al model de finançament de l'any vinent, l'increment previst per a la Generalitat serà del. "Ens hauria agradat, de manera excepcional, tenir més recursos per fer front a les necessitats peremptòries de la pandèmia, però no ha estat possible", ha indicat sobre el sostre de dèficit., ha apuntat el conseller d'Economia, que ha asseverat que el 0,6% de dèficit s'intentarà complir sense ser sobrepassat.Giró ha arrencat assenyalant que la. "Hi ha hagut coses que són positives per a la Generalitat i, sobretot, per aclarir incerteses per confegir el pressupost del 2022", ha apuntat el conseller d'Economia. Un dels problemes sobre la taula eren les liquidacions negatives previstes per l'any vinent en relació als comptes del 2020, en el qual hi va haver bestretes molt superiors al que es va recaptar. Això va passar a tots els territoris de l'Estat, però de manera especialment rellevant a Catalunya. Aquestes liquidacions negatives ascendien a"Des que vam arribar al Govern vam tenir dues converses per sol·licitar que no es comptessin, perquè eren degudes a una causa excepcional com el coronavirus. I la ministra ha anunciat que les liquidacions negatives no s'hauran de tornar, a diferència del que ha passat fins ara", ha avançat Giró. Pel que fa a l', hi haviad'euros d'una liquidació feta per l'Estat de manera diferent als mecanismes habituals que finalment la Generalitat no veurà sustrets dels seus comptes. "Hi haurà una transferència i el deute quedarà saldat", ha assenyalat Giró.

