Un TikToker descobreix una cançó secreta a l'últim disc d'Aitana

Aitana és una de les cantants més escoltades, més seguides i amb més rellevància del panorama musical espanyol dels últims anys. La catalana va estrenar el desembre del 2020 el seu últim disc,, un veritable èxit a les llistes de vendes i a les de reproducció. El que molta gent no sabia, però, és que l'àlbum amagava una cançó secreta.ha fet la troballa a partir del disc, en format físic, de la catalana. La cançó secreta es titula Adiós i comença a sonar si esperes una miqueta després de l’última cançó del disc, sense prémer a següent. La mateixa Aitana ha confirmat a través de les seves xarxes socials que existeix aquest tema secret.Això també es feia en alguns discos dels anys 2000 i és una forma de donar més sentit al fet de comprar un disc físic. En l’era de la música digital estem molt acostumats/des a no pagar per la música ni comprar discos. Així que ens sembla una idea molt original per fer que els i les fans tinguin ganes de comprar el disc.A la cançó Adiós Aitana s’acomiada definitivament d’un ex i ha sigut el tiktoker Lucas Ribes qui ha rescatat de nou el descobriment d’aquesta cançó que moltes persones encara no coneixien.

