Fira de Lleida admet l'exèrcit espanyol però sense uniformes ni armes

Fira de Lleida admetrà la, d'acord amb l'informe jurídic dels assessors de la institució firal, tot i que es demanarà que els militars vagin sense uniformes i que no facin ostentació d'elements bèl·lics. Així es va acordar aquest dimarts en la reunió de la comissió delegada per analitzar la demanda presentada pel Ministeri de Defensa contra l'exclusió de l'exèrcit del saló.després que el jutjat de primera instància 5 de Lleida ordenés a Fira de Lleida acceptar la presència de l'exèrcit al saló de formació i ocupació el maig d'aquest any. Des de Fira de Lleida reiteren el compromís amb els valors del codi ètic de la institució.Fira de Lleida, a través d'un comunicat,en aquelles fires que tenen per objecte l'educació, la formació i el treball. A més, d'acord amb l'informe jurídic, es demanarà que els militars que participin a les fires ho facin sense uniformes i sense fer ostentacions d'elements bèl·lics, com, diuen, pretén el Ministeri de Defensa.El maig d'enguany(Saló de Formació i Treball), entenent que la formació i l'ocupació que ofereixen les forces armades comporta la participació en conflictes bèl·lics i en operacions armades, fet que no s'adequa amb els valors basat en la cultura de la pau i la defensa de la igualtat i els drets humans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor