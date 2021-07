El Govern pagarà lloguers de persones vulnerables amenaçades de desnonament

Falten pisos en 175 municipis

Elha anunciat que a partir de setembre començarà a-amb certificat de la corresponent mesa d'emergència- que tinguin una. La mesura s'emmarca en el programa Reallotgem, està dotada amb 20 milions d'euros i preveu donar cobertura a almenys 1.500 casos de les meses d'emergència de la Generalitat i dels 11 municipis que també compten amb aquest òrgan a Catalunya.El Govern, doncs, pagarà al propietari el cost de l'habitatge que no pot assumir la persona que hi viu.i l'objectiu és firmar contractes de cinc o set anys de durada, com estableix la llei d'arrendaments urbans, pagant el preu marcat per l'índex de lloguers de la Generalitat. En els casos de lloguer, la Generalitat assumirà també el deute pendent amb la propietat, fins a un total de sis mesos.La Generalitat assumirà la pràctica totalitat de l'import del lloguer.i l'administració pagaria l'import restant fins a arribar al preu que marca l'índex.La mesura deixa fora els propietaris que ja estan obligats per llei a oferir un lloguer social abans d'iniciar un procés de desnonament. Es tracta dels propietaris que siguin persones jurídiques i tinguin 15 pisos o més, segons recull la llei 24/2015, després que el Tribunal Constitucional suspengués el decret antidesnonaments 17/2019.La mesa d'emergència de la Generalitat té controlatsde persones amenaçades de desnonament, que es podrien beneficiar de la mesura. D'aquests casos, n'hi ha que encara estan pendents de certificar la seva vulnerabilitat i la Generalitat plantejarà als propietaris el pagament de dos o tres mesos de lloguer fons que la puguin acreditar.En total, la mesa d'emergència de la Generalitat té acumulatsal qual tenen dret.El Govern emmarca la iniciativa en la incertesa sobre la moratòria estatal de desnonaments , que caduca el 9 d'agost. El govern espanyol no s'ha pronunciat sobre una pròrroga de la mesura i la Generalitat assegura que mantindrà l'estratègia s'allargui o no."Prenem la mesura perquè detectem un increment de casos a la mesa. Acabarem l’estiu amb tants casos com tot el 2020", ha assegurat el secretari d'Habitatge i Inclusió Social,. La consellera,, ha defensat el caràcter "preventiu" de la mesura, que emmarca en la crida a la corresponsabilitat que es demana als propietaris. "Són propietaris que no tenen l'obligació d'oferir un lloguer social", ha dit. "Guanyem marge de temps per poder negociar", ha apuntat.En paral·lel la Generalitat manté activa la cerca d'habitatges per atendre elsde les meses d'emergència. El Govern assegura que falten pisos en 175 municipis.Amb aquest objectiu, elspoden oferir habitatges. La Generalitat els compensarà amb l'equivalent a una mensualitat del lloguer de l'habitatge.

