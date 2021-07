L'ANC recupera les marxes i l'esperit del 3 d'octubre

L'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han anunciat aquest matí en una roda de premsa a Plaça Catalunya el nou cicle de mobilitzacions previstes per l'11 de setembre i el cap de setmana de l'1 al 3 d'octubre. Les entitats independentistes volen posar "en valor" el referèndum del Primer d'octubre recuperant les marxes a peu i motoritzades que recorreran diferents punts dels Països Catalans.



La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha expressat "la necessitat de recuperar la mobilització i empoderar el moviment popular". En aquest sentit, el nou cicle de mobilitzacions ha de servir per "homenatjar les persones d'arreu dels Països Catalans que van fer possible l'1-O, els més de 3.500 represaliats independentistes, i enfortir la societat civil perquè torni a arrossegar les institucions a proclamar la independència". Així doncs, les entitats sobiranistes inicien una nova campanya política amb un missatge que gira entorn tres grans eixos: "recuperar els carrers, reivindicar la vigència del mandat de l'1-O i treballar per posar les bases de la via unilateral".

El nou cicle s'iniciarà ambde Barcelona sota el lema "Lluitem i guanyem la independència", i s'allargarà fins el cap de setmana de l'1, 2 i 3 d'octubre., en el quart aniversari del referèndum, hi haurà un acte polític a un municipi de la-encara per concretar- per reivindicar el paper dels catalans d'aquesta part del país que es van implicar en la compra, emmagatzematge i distribució de les urnes. Seguidament, una marxa motoritzada i encapçalada per un cotxe amb urnes de l'1-O, conduirà els assistents fins aon es finalitzarà la jornada amb un concert.hi ha previstesque sortiran des de 3 punts del territori simultàniament. Una marxa anirà de Sant Julià de Ramis fins a Aiguaviva, dos punts on la Guàrdia Civil va actuar de manera molt violenta durant la jornada del referèndum. La segona columna sortirà de Vinaròs (País Valencià) i anirà fins a Sant Carles de la Ràpita, on la Guàrdia Civil va ferir més de 40 persones en una càrrega brutal durant l'1-O. En aquesta acció també hi participaran entitats del sud del país, com Decidim i Acció Cultural del País Valencià. La darrera marxa encara s'ha de concretar, però l'ANC ha avançat que unirà la Franja amb Ponent. Aquestes mobilitzacions tindran un recorregut de 20 km cadascuna i finalitzaran amb un acte polític a cada punt d'arribada.es recuperarà la mobilització a Barcelona amb un acte polític de, que agrupa totes les organitzacions que van impulsar la vaga general posterior al referèndum. El lloc i l'hora de l'acció es detallarà a mesura que s'apropi la data.L'Assemblea ha fet pública la pàgina web de la Diada d'enguany on les entitats, associacions i persones particulars es poden adherir al manifest de l'11 de setembre. A més, hi ha tota la informació detallada de les diferents mobilitzacions, així com un espai per adquirir la samarreta de la Diada.

