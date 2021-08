Caldea: tranquil·litat, calma, relax... i acrobàcies i música en viu

Caldea: tranquil·litat i seguretat

Caldea és tranquil·litat i relax, però també és. El complex termal viu la segona temporada d'estiu des de l'inici de la pandèmia. D'aquesta manera, té ben consolidades totes lesi control de propagació del virus. Unes prevencions que, al llarg d'aquest mesos, han permès que no hi hagi hagut cap incidència i s'hagi garantit la seguretat i una satisfacció plena dels clients.En aquest sentit, es manté la limitació de l’aforament al 50% a totes les instal·lacions, la col·locació de dispensadors de gel hidroalcohòlic arreu del centre, l’ús obligatori de la mascareta aquàtica en interiors –la mascareta està inclosa amb el preu de l’entrada-, i la renovació diària de les aigües, combinada amb el seu tractament amb desinfectants d’alt espectre innocus per a la pell. Pel que fa als restaurants, l’ús màxim de persones per taula queda reservat a vuit.