Salut no permetrà públic als estadis: el Gamper amb aficionats, descartat

ha descartat que hi pugui haver públic als estadis de futbol aquest principi de temporada, tal com ha avançat Catalunya Ràdio. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que la situació és "complicada" i ha alertat del "canvi de percepció" que hi ha hagut respecte la pandèmia, i ha criticat les paraules de la ministra de Sanitat,, va dir al juny que el públic tornaria als estadis amb "normalitat" al 15 d'agost. En una entrevista a El País, Argimon ha dit que a Catalunya això no podrà ser així almenys per ara.Una de les primeres conseqüències que té aquesta marxa enrere del Govern és elque ha de disputar elcontra la Juventus i no podrà ser amb públic, tal com es preveia en un principi. El Camp Nou ha hagut de tancar l'accés als aficionats des del març de 2020 i ja s'havien començat a vendre entrades pel partit, que s'ha de disputar el 8 d'agost i que havia de ser el retorn de la gent a l'estadi. A més, per primera vegada, aquest partit el disputarà, també, l', que tornarà a jugar després d'una temporada històrica on ha aconseguit el triplet.La situació actual de la pandèmia és "complicada", malgrat que s'ha superat al pic de. En la gent jove, es va assolir a mitjans de juliol. La resta de grups d'edat ho van fer més tard. Ara bé, malgrat que es comenci a baixar pel que fa al nombre de contagis, l'afectació assistencial encara durarà unes setmanes més. El conseller confia arribar al pic d'ingressos hospitalaris s'assoleixi aquesta setmana i que s'arribi al pic de les UCI la setmana vinent."Estem en una fase deen nombre de contagis", ha remarcat Argimon. Dia a dia, hi ha menys casos positius, però el problema és que les xifres continuen sent molt elevades. En tot cas, des d'aquest punt de vista, s'està "baixant", però el conseller ha dit que no serà una baixada "amb la mateixa velocitat que s'ha produït l'ascens". Després s'ha d'esperar l'estabilització en ingressos i, més tard, en UCI. "Ens podem trobar al pic d'el 3-4 d'agost amb unes 700 persones en cures intensives", ha detallat.L'evolució en les properes setmanes, ha dit Argimon, és "molt important", i ha insistit que "continuem en pandèmia malgrat estar de vacances". "És necessari, la pandèmia no ha acabat", ha remarcat el conseller. Per això ha dit que caldrà pensar en com s'afronten els propers mesos.És clau, ha dit, nosense haver estabilitzat la baixada, estendre la vacunació en la població jove, anticipar la presa de decisions per la tornada a les escoles "seguint el principi de precaució", reforçar la cogovernança en la presa de decisions, sensibilitzar la població en el fet que les pandèmies "no s'acaben de cop" i tenir "una visió global de la pandèmia". "Cap país deixarà d'estar en risc si hi ha noves variants que escapin a la vacuna", ha dit.

