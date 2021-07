Salut preveu arribar al pic d'UCI la setmana vinent amb uns 700 ingressats

Canvi en la percepció de la pandèmia

Cribratges amb "èxit de participació relatiu"

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha dit que la situació actual de la pandèmia és "complicada", malgrat que s'ha superat al pic de. En la gent jove, es va assolir a mitjans de juliol. La resta de grups d'edat ho van fer més tard. Ara bé, malgrat que es comenci a baixar pel que fa al nombre de contagis, l'afectació assistencial encara durarà unes setmanes més. El conseller confia arribar al pic d'ingressos hospitalaris s'assoleixi aquesta setmana i que s'arribi al pic de les UCI la setmana vinent."Estem en una fase de descens en nombre de contagis", ha remarcat Argimon. Dia a dia, hi ha menys casos positius, però el problema és que les xifres continuen sent molt elevades. En tot cas, des d'aquest punt de vista, s'està "baixant", però el conseller ha dit que no serà una baixada "amb la mateixa velocitat que s'ha produït l'ascens". Després s'ha d'esperar l'estabilització en ingressos i, més tard, en UCI. "Ens podem trobar al pic d'UCI el 3-4 d'agost amb unes 700 persones en cures intensives", ha detallat.L'evolució en les properes setmanes, ha dit Argimon, és "molt important", i ha insistit que "continuem en pandèmia malgrat estar de vacances". "És necessari reduir la interacció social, la pandèmia no ha acabat", ha remarcat el conseller. Per això ha dit que caldrà pensar en com s'afronten els propers mesos. És clau, ha dit, no desescalar sense haver estabilitzat la baixada, estendre la vacunació en la població jove, anticipar la presa de decisions per la tornada a les escoles "seguint el principi de precaució", reforçar la cogovernança en la presa de decisions, sensibilitzar la població en el fet que les pandèmies "no s'acaben de cop" i tenir "una visió global de la pandèmia". "Cap país deixarà d'estar en risc si hi ha noves variants que escapin a la vacuna", ha dit.Com s'ha arribat a aquesta situació? Argimon ha dit que l'explosió de casos s'explica, principalment, per un increment de la interacció social, combinat amb una percepció que la pandèmia ja s'havia acabat i l'extensió de la variant Delta, ja predominant a Catalunya. "Sabíem que la variant Delta s'aniria expandint i acabaria sent la predominant", ha explicat. Amb tot, el conseller ha fet autocrítica i ha admès que Salut no va ser capaç de preveure les conseqüències d'aquest creixement. L'escenari que treballava el Departament era d'un rebrot, amb una taxa de creixement de 2,3."Les previsions no assenyalaven el creixement de casos que s'ha produït", ha dit. Salut preveia que amb el 52% de la pauta completa de vacunació s'aconseguiria frenar la cinquena onada. El número "màgic" del 70% de persones vacunades ja no serà suficient per assolir la immunitat de grup. "Haurà de ser un percentatge bastant més elevat", ha afirmat Argimon. El conseller ha insistit, però, que la comunitat científica en general no ha estat capaç d'anticipar aquesta cinquena onada. "No ens esperàvem una cinquena onada en ple estiu", ha dit el conseller, fent referència a un comunicat científic.Pel que fa als viatges de final de curs, Argimon ha admès que "no va pensar" que pogués ser un focus de contagis, però ha dubtat que "competencialment" hauria pogut limitar aquesta activitat i si hauria estat el més "apropiat" des d'un punt de vista "emocional" i tenint en compte la situació d'aquell moment, amb menys pressió assistencial i nombre de contagis.Argimon ha dit que hi ha hagut un canvi en la percepció de la pandèmia. El 21 de juny la situació era "bona" i el ritme de vacunació també avançava molt bé. El conseller ha explicat que encara s'estan estudiant els resultats dels estudis fets en festivals però ha avisat que "sigui quin sigui el resultat", aquests grans esdeveniments donaven una "percepció de normalitat que no era la més adient". Tot això sumat a altres elements, com la retirada de la mascareta o la idea de recuperar la presència de públic als estadis. De tota manera, Argimon ha dit als diputats que al juny ningú va anticipar que arribaria un "tsunami".El conseller ha admès que el virus ha donat "una altra lliçó" i ha insistit que fer prediccions a més de cinc dies vista és "molt complicat". En relació a les previsions i prendre decisions, Argimon ha posat d'exemple el cas de la reobertura de les escoles. "No es va accelerar el contagi, i a més ha estat essencial des d'un punt de vista acadèmic i de salut", ha dit. Ha recordat, també, que tots els països que van ser "modèlics" en algun moment de la pandèmia ara ho estan passant malament. "Això va per barris i per moments, no hi ha solucions màgiques ni solucions infalibles", ha dit. "Hi ha experts que donaven solucions molt fàcils com cribar tota la població. Eslovàquia va estar tres setmanes tancada després de cribar tota la població", ha afegit.I què s'ha fet? Argimon ha detallat les mesures que s'han adoptat per frenar el creixement de contagis, que passen pel tancament de l'oci nocturn, la limitació de reunions i el toc de queda. També s'han fet cribratges de població amb "èxit de participació relatiu" i cribratges en col·lectius concrets, com ara els monitors de lleure. S'ha reformat el control de contactes per no col·lapsar l'atenció primària. Argimon ha insistit en la importància d'actuar "a tots els nivells" per controlar la situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor