El TSJC aprova la tercera setmana de toc de queda

Situació complicada

Tercera setmana de toc de queda. El(TSJC) ha acceptat la petició delde prorrogar el confinament nocturn durant set dies més, almenys fins el dia 6 d'agost, ende més de 5.000 habitants i amb una incidència de Covid de més de 400 casos per cada 100.000 habitants en la darrera setmana. El tribunal considera que la mesura continua sent necessària per controlar laa Catalunya que, si bé comença a millorar tímidament pel que fa a nombre de contagis, manté sota una intensa pressió el sistema hospitalari i lesEn unade 34 pàgines, lasosté que les mesures aprovades pel Govern "són necessàries, idònies i proporcionades" en la situació de "greu i imminent risc de propagació de la pandèmia", amb "greu afectació al sistema sanitari". Elapunta, de fet, que les restriccions adoptades no són per "Prudència o precaució" davant d'un risc futur, sinó que aquest "risc amb característiques de màxima gravetat ja s'ha fet realitat". D'altra banda, demana als advocats de la Generalitat que de cara a futures pròrrogues complementin els informes amb dades de vacunació i més dades epidemiològiques per franges d'edat.Lade municipis afectats per la pròrroga del toc de queda serà la que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per tant encara podria variar. Per ara passen a la llista de municipis afectats Abrera (Baix Llobregat), Aplicat (Segrià), Amposta (Montsià), Capellades (Anoia), Esparreguera (Baix Llobregat), Figueres (Alt Empordà), la Garriga (Vallès Oriental), l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), l'Arboç (Baix Penedès), Navarcles (Bages), Roda de Berà (Tarragonès), Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), Sant Joan de Vilatorrada (Bages), Sant Vicenç de Castellet (Bages), Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), Solsona (Solsonès) i Ullastrell (Vallès Occidental).En surten Alcarràs (Segrià), Calafell (Baix Penedès), Caldes de Malavella (la Selva), Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà), Constantí (Tarragonès), Gelida (Alt Penedès), Igualada (Anoia), Matadepera (Vallès Occidental), Navàs (Bages), Puigcerdà (Cerdanya), Roses (Alt Empordà), Salt (Gironès), Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), Sils (la Selva), Sitges (Garraf), Súria (Bages), Tàrrega (Urgell), Torredembarra (Tarragonès), Tremp (Pallars Jussà) i Vilafant (Alt Empordà).A banda, també continuen lesde les últimes setmanes i queden prohibides les trobades de més de 10 persones i s'obliga a tancar tota l'activitat a les 00.30h de la nit. El Govern no descarta haver de demanar més pròrrogues. De fet, preveu que la restriccions de les reunions s'hagi de prolongar durant tot l'estiu i el toc de queda encara algunes setmanes més per acabar de controlar la pandèmia.fa dies que ha superat el pic de contagis de la, i els nous casos van poc a poc a la baixa. Això, però, encara no s'ha traduït als hospitals ni a les UCI. El Departament de Salut treballa amb la idea que s'arribi al pic d'ingressos hospitalaris aquesta setmana, i al pic d'UCI la setmana vinent, amb uns 700 pacients en cures intensives. L'alta pressió assistencial ha obligat a reorganitzar la feina als hospitals i a prioritzar, de nou, els pacients Covid. Les vacances dels sanitaris, com reconeixia dimecres el conseller Argimon, també perillen.

