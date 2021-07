Tristeza y dolor 😢. Se nos rompe el corazón 💔 al ver así a Paula Badosa.



La tenista catalanas'ha retirat delsTòquio està registrant temperatures molt altes aquest juliol i bona part dels atletes dels JJO es veuen afectats per una humitat que ha arribat al 70 i fins al 80%. Badosa, que havia arribat als quarts de final del torneig i estava registrant un joc molt vistós, ha hagut d'abandonar la competició amb una tovallola al cap, a punt de desmaiar-se i acompanyada de tot un equip.ha convertit l'asfalt del complex esportiu de tenis d'Ariake en un forn., un dels tenistes de la delegació espanyola, també ha estat a punt d'abandonar el seu partit a causa de la forta calor. "No puc ni pensar", exclamava assegut a la banqueta. Badosa ha abandonat després de 45 minuts de jugar davant la txeca Marketa Vondrousova, quan perdia el primer set 3-6.El partit s'estava celebrant gairebé a les dues del migdia a Tòquio, en el moment de màxima temperatura possible a l'aire lliure. Després de l'últim punt, la catalana es va asseure a la seva zona de descans i ja no va poder tornar a la pista. Acompanyada del seu entrenador, Javi Martí, i la capitana espanyola de la delegació de tenis,, ha deixat el torneig entre llàgrimes i una suor infernal.

