Descobreixen el possible denominador comú de tots els càncers

Molt bones notícies en la lluita contra el càncer. Una nova investigació de l', equip que forma part del prestigiós, ha aconseguit determinar que els càncers es divideixen en dos grups segons la presència d'una sola proteïna, que seria el denominador comú de tots els tumors. L'equip de científics ha batejat aquesta proteïna com aL'estudi, publicat a la revista Cancer Cell , se centra que la proteïna YAP és el denominador comú de tota mena de tumors, ja estigui en estat d'activació o latència. Segons explica Rod Bremner, un dels científics principals del Lunenfeld-Tenenbaum, aquesta condició de la proteïna és el que provoca que els càncers presentin resistències diferents dels medicaments i als tractaments, a més d'afectar de manera significativa a uns pacients o a uns altres."La YAP no només es troba activada o desactivada, també presenta efectes oposats a favor o en contra del càncer en tots dos contexts", ha explicat en una nota de premsa. És a dir, el que explica Bremner, el càncer requereix d'aquesta proteïna per a crèixer. En canvi, els tumors que tenen la YAP desactivada o en latència se'ls pot combatre quan s'activa la proteïna.L'equip d'investigadors ha anat més enllà iper a resistir els tractaments més agressius, com la quimioteràpia o la radioteràpia. Els investigadors liderats per Bremner i en col·laboració amb el Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Buffalo, als EUA, han descobert que la YAP és una mena de regulador de la capacitat de flotar d'una cèl·lula cancerosa."Aquesta regla binària i simple que vam descobrir podria exposar diverses estratègies per tractar molts tipus de càncer", explica Bremner. Tractar i abordar els tumors a partir de la premissa que ha descobert el seu equip pot tenir un efecte molt profund en la supervivència dels malalts de càncer i convertir-se en un enfocament general per evitar que diversos tumors evitin resistir tractaments farmacològics.

