L'aturada de les campanes a la nit a Banyoles indigna els veïns

–i de les grosses- a Banyoles.arran de les queixes de l'amo d'unsEl propietari va dir al rector que el toc de les campanes impedia que el seus clients descansessin i, davant d'això, el mossèn va optar per silenciar-les.Davant d’aquesta situació, l’alcaldeopta per una solució equidistant. Proposa rebaixar el toc de les campanes durant les nits per permetre que continuïn sonant. L'alcalde, que ha parlat tant amb el rector com amb el propietari dels pisos turístics, s'ofereix a fer de mitjancer per "buscar un acord i trobar una solució" al conflicte. Noguer ha explicat que el mossèn va decidir silenciar les campanes per "evitar-se problemes judicials".Miquel Noguer ha parlat del conflicte obert pel so de les campanes de Santa Maria dels Turers al ple municipal. D'entrada, l'alcalde ha volgut deixar clar que, com sí ha passat en altres llocs, a Banyoles les campanes no s'han aturat "per cap decisió municipal o decret d'alcaldia", sinó que qui ha decidit silenciar-les ha estat la mateixa parròquia per no acabar alsPer altra banda,han exigit que es reprenguin "immediatament" tots els tocs de campana del campanar de l'església. "L'opinió d'una sola persona, amb interessos econòmics al darrera, no ha de prevaldre davant la no conformitat d'un conjunt molt ampli de veïns i veïnes", afirma l'en un comunicat.Abans d'ahir, després de conèixer-se la decisió d'aturar el campanar a les nits, entre 150 i 200 veïns van protagonitzar una cassolada reclamant la reactivació del campanar. L'entitat tampoc està d'acord amb què se nL'associació, molesta també perquè l'Ajuntament no ha "respost a la demanda d'informació" sobre l'assumpte que se li ha fet arribar "per via administrativa", opina que la proposta del consistori d'abaixar el so de les campanades durant la nit "dona la raó a", i subratlla que "no ha de recaure sobre la ciutadania assumir el cost que això representarà"Alhora, l'entitat demana a l'Ajuntament que "iniciï i acceleri" el procés per declarar les campanesatès que, al seu parer, és la mesura que permetrà protegir-les "d'ara endavant".Finalment informa que iniciarà un "procés de debat participatiu" sobre el model deque ha d'acollir la ciutat. "Tenim prou raons per reclamar que el resultat d'aquest procés resulti vinculant per a la ciutat", indica.

