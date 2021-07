La paella de Rahola amb Puigdemont, Puigneró, Canadell i Fachín

La periodista i escriptorasol reunir cada estiu polítics i altres personalitats al voltant de les seves paelles. La trobada més cèlebre va ser la del 2016, quan va reunir a la mateixa taula l'expresidenti el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, entre altres rostres coneguts com l'actor Marc Clotet o la presentadora de TV3 Helena García Melero.Aquest estiu Rahola ha congregat diversos polítics en la seva tradicional paella estiuenca. Hi han assistit Puigdemont -amb la seva esposa, Marcela Topor-, el vicepresident del Govern,, i els diputats de Junts. També hi han acudit l'exdiputat, l'eurodiputat de Juntso el senador. L'àpat podria haver-se celebrat a la Catalunya Nord.La periodista ha compartit la imatge de la trobada acompanyada del text: "Una paella d'estiu. Uns amics. Una terra. Un ideal. Una lluita. Hi tornarem!".

