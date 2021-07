La planta d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda crearà uns 1.500 llocs de treball amb el nou contracte amb Renfe

han acordat la compra dede gran capacitat que es construiran a la fàbrica que l'empresa té a Santa Perpètua de Mogoda. Això suposarà que es generini un, tal com ha informat la companyia.El contracte, signat per un import de, també inclou les peces del parc, el magatzem inicial de recanvis i el manteniment durant 15 anys de 56 dels trens. Aquest centenar de combois formen part deque ha aprovat l'operadora del transport per a lai de. Seran trens d'uns 100 metres de longitud ientre la pujada i la baixada de passatgers.Actualment, a la planta de Santa Perpètua de Mogoda hi treballen un miler de persones i pot produir de forma integral combois de metro, trens, tramvies i trens regionals tant a l'Estat com a la resta del món. Es tracta delque té la firma a la Península Ibèrica, amb 360.000 metres quadrats de superfície.Els 59 trens restants -24 unitats de 100 metres de longitud, i 35 de 200 metres cadascun, per import de 998 milions d'euros- es fabricaran a València per Stadler. S'està a l'espera de concretar un nou, segons fonts del sector. Si arribés, la planta d'Alstom rebria l'encàrrec perper valor d'unsi mantenir l'ocupació de 1.500 de persones durant dos anys més.

