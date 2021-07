Cultura eleva a 6 milions el pressupost pel doblatge i la subtitulació en català de pel·lícules i sèries

El Departament de Cultura de la Generalitat ha elevat el pressupost total per a les subvencions al doblatge i a la subtitulació en llengua catalana. L'ampliació de la partida és de 2,95 milions d'euros, establint així un total de 6 milions totals destinats als ajuts per a la indústria en llengua catalana. L'acord arriba del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que va aprovar aquest paquet de subvencions el passat 12 de juliol. Aquest dia 26, però, s'ha fet oficial amb la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Les subvencions tenenles estrenes a festivals, la distribució a les plataformes digitals i en suport físic, a més de tots els títols que arriben a les sales de cinema. La dotació pressupostària, ampliada, quedaria així: en primer lloc es destinen uns nous 800.000 euros per a les pel·lícules d'estrena a les sales de cinema i als festivals. Aquesta partida aglutina tant el doblatge com a la subtitulació. El total suma 2,705 milions d'euros.La segona branca està dedicada al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges iAquesta partida s’amplia en 2.000.000 d’euros i la dotació pressupostària queda fixada en 3.230.000 euros.