Assassinen un home en una baralla a Sant Adrià

Un home hat aquest dimarts cap a les tres de la tarda al mig del carrer després de ser agredit per un altre que després ha fugit al barri de la Mina, a, segons han informat els Mossos d'Esquadra.La víctima ha rebut unadurant una discussió, segons la Cadena SER. Dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc i han intentat reanimar l'home, però no se li ha pogut salvar la vida.La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord del cos policial investiga el que considera un homicidi per esclarir les circumstàncies del fet.de la zona del crim, entre els carrers Venus i Ponent, prop de Barcelona.El cas es troba sota el secret de les actuacions. Dies enrere, el 20 de juliol, hi va haver una altra agressió al mig de la via pública a Sant Adrià, aquesta amb arma blanca. En aquell cas la víctima no va perdre la vida.

