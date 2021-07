Colau reclama més inversió en educació al Govern

L'alcaldessa de Barcelona,, ha demanat aquest dimarts. Ho ha fet en una roda de premsa a l'escola Mossèn Jacint Verdaguer, acompanyada del conseller d'Educació,. Tots dos han anunciat que durant aquest estiuEn total hi haurà en marxa. El pressupost de les obres és dei la resta de la Generalitat. "Com a alcaldessa he de reivindicar més inversió pública en educació", ha dit Colau en una intervenció dirigida a la Generalitat.Colau ha recordat que. "Venim d’èpoques de forta desinversió als centres educatius i l’educació pública", ha assegurat, alhora que ha reivindicat que el 7% del pressupost municipal està destinat a l'àmbit educatiu.Gonzàlez-Cambray ha assegurat quei d'invertir més diners en el manteniment i reforma dels centres. "Sempre hem d’intentar fer les coses una mica millor", ha dit. El conseller ha agraït la "implicació de l'Ajuntament" i ha recordat que el passat octubreper fer obres a escoles.Entre les obres que es faran aquest estiu destaca la de la. Està situat al carrer Marina i està previst que els alumnes s'hi puguin traslladar el gener de 2022. També es faran sis grans obres d'ampliació i millora a l'Escola Prosperitat, l’Institut Escola Arts, l’Institut Escola Coves d’en Cimany, l’Institut Escola Mirades, l’Institut Escola Rec Comtal i l'Institut dels Aliments de Barcelona.de centres educatius. Es treballarà en 99 escoles, 14 instituts, 13 instituts escola, 14 instituts de postobligatoris, 6 centres d’educació especial i 1 centre de formació d’adults.

