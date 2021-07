Un accident mecànic, la principal hipòtesi de l'incendi de la Conca i l'Anoia

La principal hipòtesi amb què treballen elssobre l'origen de lés que hagi estat un. El cap de l'àrea regional dels Agents Rurals de Tarragona, Cándido Rincón, ha explicat que, tot i que la investigació no està tancada, "la intencionalitat té molt poca força i estem treballant en un possible accident mecànic, que pot ser molt variat, un tub d'escapament, un cotxe o un tractor". Tot i això, admet que és difícil acabar determinant exactament el tipus de vehicle que va provocar el foc.Els Bombers van donar per controlat l'incendi aquest dilluns al vespre, peròper controlar les fumeroles i els punts calents.Els Agents Rurals es troben aquest dimarts fent tasques d'investigació sobre l'origen del foc, que va iniciar-se al costat del voral de la carretera C-241, a Santa Coloma de Queralt.Inicialment ja es va descartar que l'incendi fos provocat per una causa natural i, per això, la principal hipòtesi amb què treballa ara mateix el cos és que el motiu sigui un "accident mecànic". Rincón apunta que el motiu d'aquest accident mecànic pot ser molt variat, "des d'un tub d'escapament, una peça incandescent, un tractor o un cotxe".Els Bombers segueixen treballant sobre el terreny per poder donar l'incendi per extingit en els pròxims dies. Una cinquantena d'efectius terrestres i dues dotacions aèries es troben aquest dimarts fent tasques de control i remullant el perímetre amb l'objectiu d'evitar cap represa del foc. Els efectius se centren a vigilar les fumeroles i els punts calents.

