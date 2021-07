El Festival Nits de cinema oriental de Vic abaixa el teló amb prop de 5.800 espectadors

Altres notícies que et poden interessar

Prop de 5.800 espectadors han assistit al Festival Nits de cinema oriental de Vic que s'ha fet des del 20 al 25 de juliol de forma presencial. El certamen ha superat així els 4.500 assolits l'any passat. La Bassa dels Hermanos a l'aire lliure i amb l'oferta gastronòmica i cultural, ha acollit 2.500 persones (500 cada vespre)., nova seu del festival, ha fregat els 3.300 espectadors.D'entre lesvistes, el jurat ha escollit com a millor treball Zero to Hero de Jimmy Wan i han entregat una menció especial a Josee, the Tiger and the Fish, de Kotaru Tamura. El premi de la crítica ha estat per a It's a Summer Film de Soushi Matsumoto i el guardo del públic ha reconegut Number 1 d'Ong Kuo Sin.Pel que fa a les activitats paral·leles, prop de 700 persones han assistit als, organitzats pels centres cívics de Vic en dates prèvies al festival, juntament amb d'altres com el taller de bento o el conte infantil.El festival també confirma que la 19a edició es farà del 19 al 24 de juliol de 2022.

